ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и три беспилотника

Украинские бойцы за прошедшие сутки сбили российский ударный вертолет Ка-52. Также были уничтожены три беспилотника оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.

"За 30 сентября подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины уничтожены вражеский вертолет Ка-52 и три беспилотника оперативно-тактического уровня (вероятно "Орлан-10")", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 1 октября, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 226 вертолетов и 1009 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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