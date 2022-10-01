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ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів і "приземлили" гелікоптер: нові втрати Росії

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 09:13
ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів і "приземлили" гелікоптер: нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів і приземлили гелікоптер (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 610 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків - 2354 (+16);
  • бойових броньованих машин - 4949 (+17);
  • артилерійських систем - 1397 (+6);
  • РСЗВ - 336 (+3);
  • кошти ППО - 176 (+0);
  • літаків - 264 (+0);
  • вертольотів - 226 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

Нагадаємо, операція з оточення загарбників у районі Лимана знаходиться "на етапі завершення". За даними ISW, Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль Лиман протягом наступних 72 годин.

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