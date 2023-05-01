ЗСУ знищили російський танк Т-90М на східному напрямку (відео)

Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Знищення російського танка Т-90М", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось на східному напрямку. Бійці ЗСУ завдали влучного удару по ворожій бойовій машині, після чого вона загорілась.

Т-90М

Глибока модернізація основного бойового танка Т-90. Зазначається, що для вторгнення в Україну навесні 2022 року було використано близько 20 танків Т-90М.