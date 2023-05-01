ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили российский танк Т-90М на восточном направлении (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 мая 2023 22:07
ВСУ уничтожили российский танк Т-90М на восточном направлении (видео) Фото: Военные ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины обнаружили вражеский танк Т-90М и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Уничтожение российского танка Т-90М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в восточном направлении. Бойцы ВСУ нанесли точный удар по вражеской боевой машине, после чего она загорелась.

Т-90М

Глубочайшая модернизация основного боевого танка Т-90. Отмечается, что для вторжения в Украину весной 2022 было использовано около 20 танков Т-90М.

Напомним, что в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки. В этот раз бойцам удалось взорвать российский новейший Т-90.

Украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили еще один новейший российский танк - Т-90 "Прорыв".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным