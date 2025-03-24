ЗСУ знищили російський танк, склад і пункт управління БПЛА у Харківській області

У Харківській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупиняються ворожі штурми окупантів, знищуючи чимало одиниць ворожої техніки й озброєння.

Цього разу дрони "Феніксу" завдали ударів по танку, САУ "Мста-С", складу паливно-мастильних матеріалів й пункту управління БПЛА росіян.

"Пілоти РУБпАК "Фенікс" уразили замаскований танк, самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С", спалили польові склади ворога, автотранспорт, пункт управління БПЛА й ліквідували десяток окупантів", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Відео майстерної роботи українських операторів ударних дронів поділилася Державна прикордонна служба України.

Що таке САУ "Мста-С"

2С19 "Мста-С" - радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування.

САУ 2С19 призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Успіхи ЗСУ

Також сьогодні на Покровському напрямку бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом.

Окрім того, українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.