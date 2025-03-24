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ЗСУ знищили російський "Град" на Покровському напрямку (відео)

Понеділок 24 березня 2025 17:33
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ЗСУ знищили російський "Град" на Покровському напрямку (відео) Фото: ЗСУ знищили російський "Град" на Покровському напрямку (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

На Покровському напрямку бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"На Покровському напрямку пілоти ударних дронів вистежили на вогневій позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів", - йдеться в дописі під відео.

Як розповіли військові, влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 904 тисячі окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1280 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, 146 дронів та іншу техніку ворога.

Також сьогодні українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.

А бійці бригади "Спартан" показали, як нищать російських окупантів на Покровському напрямку за допомогою дронів.

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