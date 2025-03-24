ВСУ уничтожили российский танк, склад и пункт управления БПЛА в Харьковской области

В Харьковской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" останавливают вражеские штурмы оккупантов, уничтожая немало единиц вражеской техники и вооружения.

На этот раз дроны "Феникса" нанесли удары по танку, САУ "Мста-С", складу горюче-смазочных материалов и пункту управления БПЛА россиян.

"Пилоты РУБпАК "Феникс" поразили замаскированный танк, самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С", сожгли полевые склады врага, автотранспорт, пункт управления БПЛА и ликвидировали десяток оккупантов", - заявили в ОСГВ "Хортица".

Видео мастерской работы украинских операторов ударных дронов поделилась Государственная пограничная служба Украины.

Что такое САУ "Мста-С"

2С19 "Мста-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.

САУ 2С19 предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Успехи ВСУ

Также сегодня на Покровском направлении бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Меткими ударами FPV-дронов вражеская РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом.

Кроме того, украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор" и несколько пушек.