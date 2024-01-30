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ЗСУ знищили російський Су-34 у Луганській області, - Генштаб

Фото: російський винищувач Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону

За його словами, ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Знищення російських Су-34

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів літак Су-34. Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горить російський Су-34.

Також 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

А 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

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