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ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области, - Генштаб

Фото: российский истребитель Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.

В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Уничтожение российских Су-34

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34. Это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ГУР опубликовало видео, на котором можно увидеть, как горит российский Су-34.

Также 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.

А 24 декабря украинская ПВО уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.

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