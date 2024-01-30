ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области, - Генштаб

По его словам, ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.

В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34. Это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ГУР опубликовало видео, на котором можно увидеть, как горит российский Су-34.

Также 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.

А 24 декабря украинская ПВО уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.