ЗСУ знищили російський "Солнцепьок" на Лиманському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російський "Солнцепьок" на Лиманському напрямку (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок" на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 63-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Як повідомляється, пілоти 3-го армійського корпусу FPV-дронами ліквідували важку вогнеметну систему "Солнцепьок" на Лиманському напрямку.

220-мм ТОС "Солнцепьок" б’є термобаричними боєприпасами, руйнує фортифікації та створює зону суцільного ураження, яку ворог використовує задля тиску на оборону й підтримки наступу.

Зазначається, що українські бійці завдали росіянам максимальних збитків на мільйони доларів.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 168 550 військових.

За минулу добу армія РФ втратила 980 військових.

Крім того, українські підрозділи знищили чотири танки, одну бронемашину, 44 артилерійські системи, два засоби ППО, 743 безпілотники, 14 ракет, 124 автомобілі та ще одну одиницю спеціальної техніки противника.

Також днями підрозділи Сил спеціальних операцій із застосуванням Middle strike дронів завдали серію ударів по цілях ворога, який веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

А у Запорізькій області українські воїни відбили механізований штурм росіян. Ворог зазнав втрат.

Донецька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні