ЗСУ знищили російський "Град", заряджений снарядами з хімічною зброєю (відео)

Росіяни використовують хімічну зброю

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Окрім того, росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.

У ЦПД також розповідали, що російські війська на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Зокрема, відомо про декілька випадків на Куп’янському напрямку.

До того ж ще у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.

Тоді у ГУР повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області.

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