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ВСУ уничтожили российский "Град", заряженный снарядами с химическим оружием (видео)

Понедельник 16 июня 2025 22:28
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ВСУ уничтожили российский "Град", заряженный снарядами с химическим оружием (видео) Фото: ВСУ уничтожили российский "Град", заряженный снарядами с химическим оружием (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую РСЗО "Град" заряженную снарядами с химическим оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook военного подразделения К-2.

"Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО, которая готовилась к залпу. В общении между собой россияне призывают друг друга прятаться и надевать противогазы, потому что пораженный Град был "заряжен химией", - говорится в сообщении.

В подразделении добавили, что российские войска могут снова попытаться применить химическое оружие в будущем, несмотря на то что РФ является участником Конвенции о нераспространении химического и биологического оружия, но имеет большие запасы химического оружия на складах.

Россияне используют химическое оружие

Напомним, ранее ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

Кроме того, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.

В ЦПД также рассказывали, что российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.

К тому же еще в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.

Тогда в ГУР сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.

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