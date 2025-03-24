ЗСУ знищили російський "Град" на Покровському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 904 тисячі окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1280 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, 146 дронів та іншу техніку ворога.

Також сьогодні українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.

А бійці бригади "Спартан" показали, як нищать російських окупантів на Покровському напрямку за допомогою дронів.

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