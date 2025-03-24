ЗСУ знищили російський "Град" на Покровському напрямку (відео)

На Покровському напрямку бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"На Покровському напрямку пілоти ударних дронів вистежили на вогневій позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів", - йдеться в дописі під відео.
Як розповіли військові, влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 904 тисячі окупантів.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1280 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, 146 дронів та іншу техніку ворога.
Також сьогодні українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.
А бійці бригади "Спартан" показали, як нищать російських окупантів на Покровському напрямку за допомогою дронів.
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