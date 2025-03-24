Генштаб оновив втрати РФ: за добу понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки
За добу російська армія втратила понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки. Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні втрати ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
За останню добу українські Сили оборони ліквідували ще 1280 російських військових, загальні втрати особового складу ворога досягли 904 760.
Ключові втрати техніки:
- Танки: 10 420 (+8);
- Бронемашини: 21 652 (+16);
- Артилерійські системи: 25 129 (+81);
- РСЗВ: 1 338 (+5);
- Засоби ППО: 1 117 (+1);
- Гелікоптери: 335 (+4);
- БПЛА: 30 641 (+146);
- Автомобільна техніка та цистерни: 41 726 (+116);
- Спеціальна техніка: 3 785 (+1).
Ситуація на фронті та обстріли РФ
24 березня 2025 року Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 57 ударних БпЛА.
Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).
Нагадаємо, що Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.
Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня атакували місто Запоріжжя. Внаслідок атаки було зафіксовано пожежу та є постраждала.