Генштаб оновив втрати РФ: за добу понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки

За добу російська армія втратила понад 1200 окупантів та десятки бронетехніки. Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні втрати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

За останню добу українські Сили оборони ліквідували ще 1280 російських військових, загальні втрати особового складу ворога досягли 904 760.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

24 березня 2025 року Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 57 ударних БпЛА.

Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Нагадаємо, що Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження, також постраждала людина.

Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня атакували місто Запоріжжя. Внаслідок атаки було зафіксовано пожежу та є постраждала.