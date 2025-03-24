ВСУ уничтожили российский "Град" на Покровском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 904 тысяч оккупантов.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1280 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 16 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, 146 дронов и другую технику врага.

Также сегодня украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор" и несколько пушек.

А бойцы бригады "Спартан" показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении с помощью дронов.

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