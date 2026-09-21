ЗСУ знищили РЛС за 60 млн доларів і пункт управління дронами ворога

Фото: ЗСУ вдарили по ключових цілях ворога в РФ та на окупованих територіях (wikipedia.org)

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Сили оборони України в ніч на 21 вересня уразили кілька важливих об'єктів ворога. Серед них - рідкісна радіолокаційна станція "Каста".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено рідкісну РЛС на Донеччині У районі населеного пункту Пікузи Донецької області українські військові уразили радіолокаційну станцію "Каста" армії РФ. Ця станція призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах: дальність виявлення цілей - до 150 кілометрів;

орієнтовна вартість станції - від 60 мільйонів доларів;

повна назва моделі - "Каста-2Е2" (39Н6). У районі Дніпроенергії Донецької області Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками окупаційної армії. У районі Старого Хутора Бєлгородської області рф уражено місце зосередження живої сили противника. Робота по ключових військових цілях ворога триває. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським вкотре наполягав на припиненні ударів по російських нафтопереробних заводах, пояснюючи це зростанням світових цін на дизельне паливо. За даними джерел, зустріч лідерів на полях Генасамблеї ООН орієнтовно відбудеться найближчими днями.