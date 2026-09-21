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ВСУ уничтожили РЛС за 60 млн долларов и пункт управления дронами врага

12:53 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
ВСУ уничтожили РЛС за 60 млн долларов и пункт управления дронами врага Фото: ВСУ ударили по ключевым целям врага в РФ и на оккупированных территориях (wikipedia.org)
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Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важнейших объектов врага. Среди них - редкая радиолокационная станция "Каста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражена редкая РЛС в Донецкой области

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области украинские военные поразили радиолокационную станцию "Каста" армии РФ.

Эта станция предназначена для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников на малых высотах:

  • дальность обнаружения целей - до 150 километров;
  • ориентировочная стоимость станции - от 60 миллионов долларов;
  • полное название модели - "Каста-2Е2" (39Н6).

В районе Днепроэнергии Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками оккупационной армии.

В районе Старого Хутора Белгородской области РФ поражено место сосредоточения живой силы противника.

Работа по ключевым военным целям врага продолжается.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз настаивал на прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, объясняя это ростом мировых цен на дизельное топливо.

По данным источников, встреча лидеров на полях Генассамблеи ООН ориентировочно состоится в ближайшие дни.

Напомним, 20 сентября Силы обороны Украины совершили одну из самых масштабных атак на территорию России, применив более двух тысяч ударных дронов и ракеты.

В Минобороны РФ признали, что противовоздушная оборона пыталась сбивать цели сразу в нескольких регионах страны и над оккупированным Крымом.

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