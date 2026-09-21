ВСУ уничтожили РЛС за 60 млн долларов и пункт управления дронами врага

Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важнейших объектов врага. Среди них - редкая радиолокационная станция "Каста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Поражена редкая РЛС в Донецкой области

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области украинские военные поразили радиолокационную станцию "Каста" армии РФ.

Эта станция предназначена для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников на малых высотах:

дальность обнаружения целей - до 150 километров;

ориентировочная стоимость станции - от 60 миллионов долларов;

полное название модели - "Каста-2Е2" (39Н6).

В районе Днепроэнергии Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками оккупационной армии.

В районе Старого Хутора Белгородской области РФ поражено место сосредоточения живой силы противника.

Работа по ключевым военным целям врага продолжается.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз настаивал на прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, объясняя это ростом мировых цен на дизельное топливо.

По данным источников, встреча лидеров на полях Генассамблеи ООН ориентировочно состоится в ближайшие дни.