ЗСУ знищили рідкісну БМП росіян "Термінатор"

Зокрема, журналісти спитали військового, що відбувається з амуніцією і технікою у росіян, і наскільки їм вдається поповнювати запаси.

У відповідь Дрималовський сказав, що окупанти постійно проводять ротації. Крім того, ворог постійно поповнює свої ряди бронетехнікою, оскільки під час атак втрачає фактично десятками БТР, БМП і танки.

Він розповів, що нещодавно захисники України навіть спадали БМП "Термінатор", який є доволі рідкісною машиною на озброєнні російської армії.

""Термінатор" - це бойова машина підтримки танків, яку наші протитанкісти тривалий час намагалися вполювати. І от під час одного з останніх штурмів ця машина була знищена нашими воїнами", - повідомив Дрималовський.