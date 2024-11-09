ЗСУ знищили рідкісну БМП росіян "Термінатор"

Ворог фактично десятками одиниць втрачає військову техніку на полі бою. Так, нещодавно, українські протитанкісти вполювали рідкісну російську БМП "Термінатор".
Про це заявив представник пресслужби 79-ї ОДШ Таврійської бригади Орест Дрималовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".
Зокрема, журналісти спитали військового, що відбувається з амуніцією і технікою у росіян, і наскільки їм вдається поповнювати запаси.
У відповідь Дрималовський сказав, що окупанти постійно проводять ротації. Крім того, ворог постійно поповнює свої ряди бронетехнікою, оскільки під час атак втрачає фактично десятками БТР, БМП і танки.
Він розповів, що нещодавно захисники України навіть спадали БМП "Термінатор", який є доволі рідкісною машиною на озброєнні російської армії.
""Термінатор" - це бойова машина підтримки танків, яку наші протитанкісти тривалий час намагалися вполювати. І от під час одного з останніх штурмів ця машина була знищена нашими воїнами", - повідомив Дрималовський.
Нагадаємо, днями Сили оборони України розгромили на Курахівському напрямку дві ворожі штурмові колони танків і БМП з десантом. Обидві колони рухались на позиції українських бійців одночасно. Більш того, військові опубліковали відповідне відео.
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