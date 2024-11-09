RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ВСУ уничтожили редкую БМП россиян "Терминатор"

Фото: БМП "Терминатор" (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Враг фактически десятками единиц теряет военную технику в поле боя. Так, недавно украинские противотанкисты подстрелили редкую российскую БМП "Терминатор".

Об этом заявил представитель прессслужбы 79-й ОГШ Таврической бригады Орест Дрималовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

В частности, журналисты спросили у военного, что происходит с амуницией и техникой у россиян, и насколько им удается пополнять запасы.

В ответ Дрималовский сказал, что оккупанты постоянно проводят ротации. Кроме того, враг постоянно пополняет свои ряды бронетехникой, поскольку при атаках теряет фактически десятками БТР, БМП и танки.

Он рассказал, что недавно защитники Украины даже спадали БМП "Терминатор", довольно редкая машина на вооружении российской армии.

"Терминатор" - это боевая машина поддержки танков, которую наши противотанкисты долго пытались подстрелить. И вот во время одного из последних штурмов эта машина была уничтожена нашими воинами", - сообщил Дрималовский.

Напомним, на днях Силы обороны Украины разгромили на Кураховском направлении две вражеские штурмовые колонны танков и БМП с десантом. Обе колонны двигались на позиции украинских бойцов одновременно. Более того, военные опубликовали соответствующее видео.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине