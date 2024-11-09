ВСУ уничтожили редкую БМП россиян "Терминатор"

В частности, журналисты спросили у военного, что происходит с амуницией и техникой у россиян, и насколько им удается пополнять запасы.

В ответ Дрималовский сказал, что оккупанты постоянно проводят ротации. Кроме того, враг постоянно пополняет свои ряды бронетехникой, поскольку при атаках теряет фактически десятками БТР, БМП и танки.

Он рассказал, что недавно защитники Украины даже спадали БМП "Терминатор", довольно редкая машина на вооружении российской армии.

"Терминатор" - это боевая машина поддержки танков, которую наши противотанкисты долго пытались подстрелить. И вот во время одного из последних штурмов эта машина была уничтожена нашими воинами", - сообщил Дрималовский.