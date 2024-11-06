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ЗСУ знищили дві колони танків і БМП росіян на Курахівському напрямку, показали відео

Середа 06 листопада 2024 12:06
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ЗСУ знищили дві колони танків і БМП росіян на Курахівському напрямку, показали відео Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Днями Сили оборони розгромили дві ворожі штурмові бронетанкові колони з десантом. Обидві колони рухались на позиції наших бійців одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Перша група росіян складалась з:

  • танку;
  • п'яти бойових машин піхоти (БМП);
  • зенітної самохідної установки 23-4 "Шилка";

Друга ж група з:

  • танку;
  • шести БМП.

Українські бійці відпрацьовували по росіянах артилерією та FPV-дронами. Під час бою було знищено:

  • танк;
  • сім БМП.

"Після отриманих пошкоджень танк, 4 БМП і зенітна установка "Шилка" відкотилися на стартові позиції "зализувати рани", - пише ОСУВ та додає, що оператори дронів скидами гранат добивали ворожу піхоту.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 702 тисяч окупантів. Лише за минулу добу, 5 листопада, Сили оборони знищили ще:

  • 1250 терористів;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 20 артилерійських систем й не тільки.

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