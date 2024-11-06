ЗСУ знищили дві колони танків і БМП росіян на Курахівському напрямку, показали відео
Днями Сили оборони розгромили дві ворожі штурмові бронетанкові колони з десантом. Обидві колони рухались на позиції наших бійців одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Перша група росіян складалась з:
- танку;
- п'яти бойових машин піхоти (БМП);
- зенітної самохідної установки 23-4 "Шилка";
Друга ж група з:
- танку;
- шести БМП.
Українські бійці відпрацьовували по росіянах артилерією та FPV-дронами. Під час бою було знищено:
- танк;
- сім БМП.
"Після отриманих пошкоджень танк, 4 БМП і зенітна установка "Шилка" відкотилися на стартові позиції "зализувати рани", - пише ОСУВ та додає, що оператори дронів скидами гранат добивали ворожу піхоту.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 702 тисяч окупантів. Лише за минулу добу, 5 листопада, Сили оборони знищили ще:
- 1250 терористів;
- 11 бойових броньованих машин;
- 20 артилерійських систем й не тільки.
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