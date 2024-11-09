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ЗСУ знищили рідкісну БМП росіян "Термінатор"

Субота 09 листопада 2024 20:00
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ЗСУ знищили рідкісну БМП росіян "Термінатор" Фото: БМП "Термінатор" (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Ворог фактично десятками одиниць втрачає військову техніку на полі бою. Так, нещодавно, українські протитанкісти вполювали рідкісну російську БМП "Термінатор".

Про це заявив представник пресслужби 79-ї ОДШ Таврійської бригади Орест Дрималовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Зокрема, журналісти спитали військового, що відбувається з амуніцією і технікою у росіян, і наскільки їм вдається поповнювати запаси.

У відповідь Дрималовський сказав, що окупанти постійно проводять ротації. Крім того, ворог постійно поповнює свої ряди бронетехнікою, оскільки під час атак втрачає фактично десятками БТР, БМП і танки.

Він розповів, що нещодавно захисники України навіть спадали БМП "Термінатор", який є доволі рідкісною машиною на озброєнні російської армії.

""Термінатор" - це бойова машина підтримки танків, яку наші протитанкісти тривалий час намагалися вполювати. І от під час одного з останніх штурмів ця машина була знищена нашими воїнами", - повідомив Дрималовський.

Нагадаємо, днями Сили оборони України розгромили на Курахівському напрямку дві ворожі штурмові колони танків і БМП з десантом. Обидві колони рухались на позиції українських бійців одночасно. Більш того, військові опубліковали відповідне відео.

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