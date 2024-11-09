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ВСУ уничтожили редкую БМП россиян "Терминатор"

Суббота 09 ноября 2024 20:00
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ВСУ уничтожили редкую БМП россиян "Терминатор" Фото: БМП "Терминатор" (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Враг фактически десятками единиц теряет военную технику в поле боя. Так, недавно украинские противотанкисты подстрелили редкую российскую БМП "Терминатор".

Об этом заявил представитель прессслужбы 79-й ОГШ Таврической бригады Орест Дрималовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

В частности, журналисты спросили у военного, что происходит с амуницией и техникой у россиян, и насколько им удается пополнять запасы.

В ответ Дрималовский сказал, что оккупанты постоянно проводят ротации. Кроме того, враг постоянно пополняет свои ряды бронетехникой, поскольку при атаках теряет фактически десятками БТР, БМП и танки.

Он рассказал, что недавно защитники Украины даже спадали БМП "Терминатор", довольно редкая машина на вооружении российской армии.

"Терминатор" - это боевая машина поддержки танков, которую наши противотанкисты долго пытались подстрелить. И вот во время одного из последних штурмов эта машина была уничтожена нашими воинами", - сообщил Дрималовский.

Напомним, на днях Силы обороны Украины разгромили на Кураховском направлении две вражеские штурмовые колонны танков и БМП с десантом. Обе колонны двигались на позиции украинских бойцов одновременно. Более того, военные опубликовали соответствующее видео.

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