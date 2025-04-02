ЗСУ знищили рідкісний бронетранспортер РХМ-4 росіян неподалік Часового Яру

Штурмова група окупантів в районі Часового Яру пересувалася на бронетехніці. Як виявилося, це машина хімічного захисту РХМ-4, зроблена на базі БТР-80. Вона призначена для розвідки зараженої місцевості.

Українські бійці вистежили ворожу техніку і завдали по ній влучного удару з дронів.

"Пілоти полку безпілотних систем «Рарог» вполювали "жирну ціль" - їхній FPV-дрон знищив бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80 під час пересування. На броні в цей час зручно влаштувався з десяток штурмовиків.", - розповіли в угрупованні військ.

Внаслідок майстерного удару дроном було знищено відділення окупантів на рідкісній броньованій машині, додали в ОСУВ.

Бойову роботу підрозділу БПЛА "Рарог", де український FPV-дрон влучно прилітає до російських штурмовиків на бронетехніці, показали на відео.

Що відомо про бронетраспортер РХМ-4

РХМ-4 - радянська розвідувальна хімічна машина. Створена на базі бронетранспортера БТР-80. Розроблена та випускається ВАТ "Завод Тула".

Основне призначення машини РХМ-4 - проведення хімічної та радіаційної розвідки місцевості в умовах складної метеорологічної та топографічної обстановки.

Як основне озброєння використовується 14,5-мм зенітний кулемет КПВТ. Додатково з ним спарений 7,62-мм кулемет ПКТ.

Успіхи українських воїнів

Українські воїни на східному напрямку фронту також завдали зухвалого удару по позиціях росіян. Бійці 46 окремої аеромобільної бригади зухвало атакували ворога. Десантники під’їхали на бронеавтомобілі Husky до траншеї, де переховувався противник, закинули вибухівку, підірвали їх та поїхали.