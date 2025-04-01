ЗСУ знищили штурмову бронеколону росіян на Новопавлівському напрямку (відео)

На Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися прорвали оборонні укріплення ЗСУ. Однак українські бійці зупинили та знищили штурмову бронеколону ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як розповіли військові, на Новопавлівському напрямку противник вирішив скористатися несприятливими погодними умовами. На прорив оборонних укріплень ЗСУ ворог висунувся у складі трьох БМП з піхотою та купою мотоциклів.

Однак застати українських захисників зненацька окупантам не вдалося.

Воїни Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького спільно з бійцями суміжного підрозділу зі складу 31 ОМБР завчасно виявили колону техніки, зупинили її та випалили.