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ЗСУ знищили штурмову бронеколону росіян на Новопавлівському напрямку (відео)

Вівторок 01 квітня 2025 20:06
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ЗСУ знищили штурмову бронеколону росіян на Новопавлівському напрямку (відео) Фото: ЗСУ знищили штурмову бронеколону росіян на Новопавлівському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися прорвали оборонні укріплення ЗСУ. Однак українські бійці зупинили та знищили штурмову бронеколону ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як розповіли військові, на Новопавлівському напрямку противник вирішив скористатися несприятливими погодними умовами. На прорив оборонних укріплень ЗСУ ворог висунувся у складі трьох БМП з піхотою та купою мотоциклів.

Однак застати українських захисників зненацька окупантам не вдалося.

Воїни Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького спільно з бійцями суміжного підрозділу зі складу 31 ОМБР завчасно виявили колону техніки, зупинили її та випалили.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 916 тисяч окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1540 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 9 танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 46 дронів та іншу техніку ворога.

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