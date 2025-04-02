ВСУ уничтожили редкий бронетранспортер РХМ-4 россиян неподалеку Часового Яра

Украинские операторы дронов "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4 на Восточном направлении фронта. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Штурмовая группа оккупантов в районе Часового Яра передвигалась на бронетехнике. Как оказалось, это машина химической защиты РХМ-4, сделанная на базе БТР-80. Она предназначена для разведки зараженной местности.
Украинские бойцы выследили вражескую технику и нанесли по ней точный удар из дронов.
"Пилоты полка беспилотных систем "Рарог" поймали "жирную цель" - их FPV-дрон уничтожил бронетранспортер РХМ-4 на базе БТР-80 во время передвижения. На броне в это время удобно устроился с десяток штурмовиков", - рассказали в группировке войск.
Вследствие мастерского удара дроном было уничтожено отделение оккупантов на редкой бронированной машине, добавили в ОСГВ.
Боевую работу подразделения БПЛА "Рарог", где украинский FPV-дрон точно прилетает к российским штурмовикам на бронетехнике, показали на видео.
РХМ-4 - советская разведывательная химическая машина. Создана на базе бронетранспортера БТР-80. Разработана и выпускается ОАО "Завод Тула".
Основное назначение машины РХМ-4 - проведение химической и радиационной разведки местности в условиях сложной метеорологической и топографической обстановки.
В качестве основного вооружения используется 14,5-мм зенитный пулемет КПВТ. Дополнительно с ним спарен 7,62-мм пулемет ПКТ.
Украинские воины на восточном направлении фронта также нанесли дерзкий удар по позициям россиян. Бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады дерзко атаковали врага. Десантники подъехали на бронеавтомобиле Husky к траншее, где скрывался противник, забросили взрывчатку, взорвали их и уехали.
На Новопавловском направлении российские оккупанты пытались прорвали оборонительные укрепления ВСУ. Однако украинские бойцы остановили и уничтожили штурмовую бронеколонну врага.
А на Купянском направлении бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили вражеские авто, укрытия противника, пехоту, квадроциклы, багги и 120 мм минометы.
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