Українські десантники показали, як зухвало підірвали траншеї з окупантами

Українські бійці на східному напрямку фронту завдали зухвалого удару по позиціях росіян. Вони здійснили швидкий і результативний наліт на траншеї ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За повідомленням ОСУВ, бійці 46 окремої аеромобільної бригади зухвало атакували ворога. Десантники під’їхали на бронеавтомобілі Husky до траншеї, де переховувався противник, закинули вибухівку, підірвали їх та поїхали.

"Ударні групи десантників - це нищівна сила справедливості. Вони без вагань перетворюють ворожі позиції на руїни, залишаючи від ворога тільки попіл", - заявили в угрупованні військ.

Скільки російських солдатів вдалося знищити під час цього нальоту ЗСУ, наразі невідомо.

Сміливу атаку своїх бійців 46 окрема аеромобільна бригада продемонструвала на відео.

"Кожен метр землі українського Донбасу буде під контролем наших воїнів", - наголосили в ОСУВ.

Успіхи українських воїнів

Також сьогодні на Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися прорвали оборонні укріплення ЗСУ. Однак українські бійці зупинили та знищили штурмову бронеколону ворога.

На Куп'янському напрямку бійці 14-ї окремої механізована бригада імені князя Романа Великого знищили ворожі авто, укриття противника, піхоту, квадроцикли, баггі та 120 мм міномети.

Окрім того, ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів.