ЗСУ знищили понад 50 окупантів та дві броньовані машини "Тигр", - ОК "Південь"

На південному напрямку фронту росіяни завдали 8 ударів з літаків, а українським військовим вдалося знищити 54 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Вдень 4 Су-35 атакували напрямок Кізомису 4 КАБ-500, вночі - 2 Су-35 скинули ще 4 КАБ-500 в тому ж напрямку. Пошкоджено кілька приватних обійсть", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що ворог активізує повітряну розвідку, а українські підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів: 2 "Орлан-10" було знищено в Миколаївській та Херсонській областях відповідно. Загальні підтверджені ворожі втрати за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів складають: 54 російських військових;

2 бойові броньовані машини "Тигр";

82-мм міномет;

3 військові автівки;

пункт управління БпЛА;

комплект антен станції радіоелектронної боротьби.