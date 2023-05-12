ЗСУ знищили понад 50 окупантів та дві броньовані машини "Тигр", - ОК "Південь"

На південному напрямку фронту росіяни завдали 8 ударів з літаків, а українським військовим вдалося знищити 54 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
"Вдень 4 Су-35 атакували напрямок Кізомису 4 КАБ-500, вночі - 2 Су-35 скинули ще 4 КАБ-500 в тому ж напрямку. Пошкоджено кілька приватних обійсть", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог активізує повітряну розвідку, а українські підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів: 2 "Орлан-10" було знищено в Миколаївській та Херсонській областях відповідно.
Загальні підтверджені ворожі втрати за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів складають:
Нагадаємо, що бійцями ССО на Херсонському напрямку було знищено дві самохідні артилерійські установки російських військ. Ворог намагався сховати САУ, але це йому не вдалося.
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили постачання ракет і снарядів, а військові доповіли про ситуацію на фронті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.