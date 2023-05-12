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Бійці ССО показали знищення двох САУ, які росіяни намагалися сховати (відео)

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Херсонська область, П'ятниця 12 травня 2023 13:18
Бійці ССО показали знищення двох САУ, які росіяни намагалися сховати (відео) Фото: бійці ССО утилізвали дві САУ окупантів і показали відео (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Бійцями ССО на Херсонському напрямку було знищено дві самохідні артилерійські установки російських військ. Ворог намагався сховати САУ, але це йому не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ССО.

"Операторами ССО знищено 2 самохідні артилерійські установки противника. В ході проведення аеророзвідки на Херсонському напрямку, воїнами Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції 2 САУ. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що Сили оборони за минулу добу на Таврійському напрямку знищили роту росіян та два десятки ворожого озброєння.

Окрім того, українські бійці знищили групу ворожих штурмовиків двома пострілами в Бахмуті.

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Херсонська область Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
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