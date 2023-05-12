Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили постачання ракет і снарядів, а військові доповіли про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Під час Ставки командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про ситуацію на передовій.

"Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках... Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - зазначив глава держави.

Також учасники Ставка заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, Генштабу ЗСУ та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - додав Зеленський.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ змусили окупантів відступити на два кілометри на деяких ділянках на Бахмутському напрямку.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові не втратили жодної позиції за тиждень.

Також вона зазначила, що захисники на сході України не лише обороняються, але й подекуди відкидають ворога назад.

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