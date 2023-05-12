ВСУ уничтожили более 50 оккупантов и две бронированные машины "Тигр", - ОК "Юг"

На южном направлении фронта россияне нанесли 8 ударов с самолетов, а украинским военным удалось уничтожить 54 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"Днем 4 Су-35 атаковали направление Кизомиса 4 КАБ-500, ночью - 2 Су-35 сбросили еще 4 КАБ-500 в том же направлении. Повреждены несколько частных подворий", - говорится в сообщении. Отмечается, что враг активизирует воздушную разведку, а украинские подразделения сил противовоздушной обороны нейтрализуют этих беспилотных шпионов: 2 "Орлан-10" были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях соответственно. Общие подтвержденные вражеские потери за минувшие сутки в результате точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений составляют: 54 российских военных;

2 боевые бронированные машины "Тигр";

82-мм миномет;

3 военных автомобиля;

пункт управления БпЛА;

комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы.