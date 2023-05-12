ВСУ уничтожили более 50 оккупантов и две бронированные машины "Тигр", - ОК "Юг"

На южном направлении фронта россияне нанесли 8 ударов с самолетов, а украинским военным удалось уничтожить 54 оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
"Днем 4 Су-35 атаковали направление Кизомиса 4 КАБ-500, ночью - 2 Су-35 сбросили еще 4 КАБ-500 в том же направлении. Повреждены несколько частных подворий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг активизирует воздушную разведку, а украинские подразделения сил противовоздушной обороны нейтрализуют этих беспилотных шпионов: 2 "Орлан-10" были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях соответственно.
Общие подтвержденные вражеские потери за минувшие сутки в результате точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений составляют:
Напомним, что бойцами ССО на Херсонском направлении были уничтожены две самоходные артиллерийские установки российских войск. Враг пытался скрыть САУ, но это ему не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили поставки ракет и снарядов, а военные доложили о ситуации на фронте.
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