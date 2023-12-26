ЗСУ знищили понад 10 ударних БпЛА, якими ворог атакував Україну і десантний корабель РФ

Військові РФ випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

"Бавовна" в Криму

В тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи сьогодні вночі, 26 грудня. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії. Згодом окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявляв про атаку і про те, що територію порту оточено рятувальниками.

ЗМІ повідомили, що в порту Феодосії був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники "Шахед" з Ірану.

Командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

"Подейкують "шахеди" перевозив", - додали Повітряні Сили ЗСУ.