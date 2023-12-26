У ЗСУ заявили про знищення великого десантного корабля РФ "Новочеркаськ" у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - йдеться у повідомленні.

Командувач також розмістив відео пожежі у порту міста:

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Судно здатне транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, "Новочеркаськ" вже було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.

Вибухи у Криму

В ніч на 26 грудня у порту Феодосії пролунали потужні вибухи, російські ЗМІ заявили про роботу сил протиповітряної оборони. Телеграм-канал Кримський вітер повідомив, що був атакований корабель, який привіз з Ірану "Шахеди".

У Криму все частіше лунають вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Зокрема, 24 грудня в Севастополі зранку прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Також 20 грудня стало відомо про потужний вибух у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

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