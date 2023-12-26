ВСУ уничтожили более 10 ударных БпЛА, которыми враг атаковал Украину и десантный корабль РФ

Военные РФ выпустили по Украине 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

"Хлопок" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сегодня ночью, 26 декабря. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту. Впоследствии оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявлял об атаке и о том, что территория порта оцеплена спасателями.

СМИ сообщили, что в Феодосийском порту был атакован корабль, который перевозил ударные беспилотники "Шахед" из Ирана.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

"Поговаривают "шахеды" перевозил", - добавили Воздушные Силы ВСУ.