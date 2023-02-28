ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр

"Росіяни змушені замінювати "вагнерівців" на військовослужбовців армії РФ, тому що більшість підрозділів "Вагнера" було знищено ЗСУ. Вони змушені зараз це робити", - зазначила Маляр.

За її словами, регулярні російські війська демотивовані на відміну від "вагнерівців", які отримують гроші за участь у бойових діях.

Маляр додала, що ситуація в Бахмуті залишається складною та напруженою. Ворог чисельно переважає українських захисників, але і втрати в окупантів значно вищі.