ВСУ уничтожили под Бахмутом большинство подразделений "вагнеровцев", - Маляр

Украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Россияне вынуждены заменять "вагнеровцев" на военнослужащих армии РФ, потому что большинство подразделений "Вагнера" было уничтожено ВСУ. Они вынуждены сейчас это делать", - отметила Маляр.
По ее словам, регулярные российские войска демотивированы в отличии от "вагнеровцев", которые получают деньги за участие в боевых действиях.
Маляр добавила, что ситуация в Бахмуте остается сложной и напряженной. Враг численно превосходит украинских защитников, но и потери у оккупантов значительно выше.
Напомним, ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за сутки россияне потеряли под Бахмутом десятки своих солдат.
Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области.
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