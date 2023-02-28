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ВСУ уничтожили под Бахмутом большинство подразделений "вагнеровцев", - Маляр

Фото: Анна Маляр, заместитель главы Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Россияне вынуждены заменять "вагнеровцев" на военнослужащих армии РФ, потому что большинство подразделений "Вагнера" было уничтожено ВСУ. Они вынуждены сейчас это делать", - отметила Маляр.

По ее словам, регулярные российские войска демотивированы в отличии от "вагнеровцев", которые получают деньги за участие в боевых действиях.

Маляр добавила, что ситуация в Бахмуте остается сложной и напряженной. Враг численно превосходит украинских защитников, но и потери у оккупантов значительно выше.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за сутки россияне потеряли под Бахмутом десятки своих солдат.

Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области.

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