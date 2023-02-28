ВСУ уничтожили под Бахмутом большинство подразделений "вагнеровцев", - Маляр

"Россияне вынуждены заменять "вагнеровцев" на военнослужащих армии РФ, потому что большинство подразделений "Вагнера" было уничтожено ВСУ. Они вынуждены сейчас это делать", - отметила Маляр.

По ее словам, регулярные российские войска демотивированы в отличии от "вагнеровцев", которые получают деньги за участие в боевых действиях.

Маляр добавила, что ситуация в Бахмуте остается сложной и напряженной. Враг численно превосходит украинских защитников, но и потери у оккупантов значительно выше.