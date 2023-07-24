ЗСУ знищили мобільну радіолокаційну станцію "Аістьонок" в Соледарі (відео)

"Росіяни намагаються перетворити наш Соледар у свою фортецю", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що важливими елементами оборони там є мобільні контрбатарейні РЛС "Аістьонок", які спостерігають за околицями міста.

"Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним "Вялий". Він передав координати "Аістьонка" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе", - додав командувач Сухопутний військ.

Бої за Соледар

Цієї зими російські війська почали атакувати місто в Бахмутському районі, українські військові стримували ворожий наступ тривалий час.

Як повідомлялося, 13 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 25 січня повідомив, що Українські військові покинули Соледар Донецької області. За його словами, ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу і закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях.