ЗСУ відійшли з Соледара Донецької області, - Череватий
Українські військові покинули Соледар Донецької області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу і закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар suspilne.media.
"Закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили (ЗСУ, - ред.) максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога", - сказав він.
При цьому, за його словами, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.
"Це війна. Кожен воєначальник діє з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога", - зазначив Череватий.
Як повідомлялося, 13 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює. Цього ж дня Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджували, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті".
Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр 8 січня заявила, що на Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.
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