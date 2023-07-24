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ВСУ уничтожили мобильную радиолокационную станцию "Аистенок" в Соледаре (видео)

Фото: Украинский военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили мобильную контрбатарейную радиолокационную станцию "Аистенок" в Соледаре (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Россияне пытаются превратить наш Соледар в свою крепость", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что важными элементами обороны там есть мобильные контрбатарейные РЛС "Аистенок", которые наблюдают за окрестностями города.

"Одну из таких скрытых станций обнаружил на крыше дома аэроразведчик 30 ОМБр с позывным "Вялый". Он передал координаты "Аистенка" коллегам-спецназовцам, которые ловко уничтожили его FPV-камикадзе", - добавил командующий Сухопутный войск.

Бои за Соледар

Этой зимой русские войска начали атаковать город в Бахмутском районе, украинские военные сдерживали враждебное наступление длительное время.

Как сообщалось, 13 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 25 января сообщил, что Украинские военные покинули Соледар Донецкой области. По его словам, ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава и закрепились на заранее подготовленных позициях.

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