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ЗСУ знищили місце запуску дронів РФ на Сватівсько-Куп’янському напрямку

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Луганськ, Середа 14 червня 2023 13:49
ЗСУ знищили місце запуску дронів РФ на Сватівсько-Куп’янському напрямку Фото: ЗСУ знищили місце запуску дронів РФ на Сватівсько-Куп’янському напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях окупантів на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Частково залишивши без зв'язку окупантів на цьому напрямку, ЗСУ завдали удару і по пусковому майданчику ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"На нашому напрямку виявлено та знищено місце, з якого росіяни запускали безпілотники. Війна операторів дронів як вона є. Сватівсько-Куп’янський напрямок", - розповів він.

Так, за його словами, бійці виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та ефектно знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3T від UNITED24.

Ситуація на фронті 14 червня

Контрнаступ ЗСУ перейшов в активну фазу кілька днів тому. Так, за даними на сьогодні, ЗСУ вдалося звільнити 7 населених пунктів. Крім того, українські сили оборони просунулися вперед на різних ділянках Бахмутського спрямування від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямі – від 300 до 350 метрів. Загалом ЗСУ за останні три доби звільнили близько 3 квадратних кілометрів територій на різних напрямках.

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