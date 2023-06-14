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ВСУ уничтожили место запуска дронов РФ на Сватовско-Купянском направлении

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Луганск, Среда 14 июня 2023 13:49
ВСУ уничтожили место запуска дронов РФ на Сватовско-Купянском направлении Фото: ВСУ уничтожили место запуска дронов РФ на Сватовско-Купянском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по позициям оккупантов на Сватовско-Купянском направлении. Частично оставив без связи оккупантов на этом направлении, ВСУ нанесли удар и по пусковой площадке вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лисогора.

"На нашем направлении обнаружено и уничтожено место, с которого россияне запускали беспилотники. Война операторов дронов как она есть. Сватовско-Купянское направление", - рассказал он.

Так, по его словам, бойцы обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили враждебные позиции благодаря "птичкам" Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24.

Ситуация на фронте 14 июня

Контрнаступление ВСУ перешло в активную фазу несколько дней назад. Так, по данным на вчера, ВСУ удалось освободить 7 населенных пунктов. Кроме того, украинские силы обороны продвинулись вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров. В общей сложности ВСУ за последние трое суток освободили около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях.

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