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ЗСУ залишили росіян частково без зв'язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку (відео)

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Україна, Понеділок 12 червня 2023 15:22
ЗСУ залишили росіян частково без зв'язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку (відео) Фото: зв'язок частково перебили ЗСУ росіянам на Сватівсько-Куп’янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Армія дронів частково залишила росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92 ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів - 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Тепер це в минулому", - розповів він.

За словами Федорова, влучний постріл Mavic, який придбали за кошти UNITED24, - і ворожі супутники перетворилися на купку мотлоху.

Ситуація на фронті

Українські військові звільнили село Сторожеве у Донецькій області у понеділок, 12 червня. Воно розташоване у Волноваському районі, на лінії з раніше трьома звільненими Благодатним, Нескучним та Макарівкою.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують вести контрнаступні дії на заході Запорізької області. У ніч з 9 на 10 червня українські військові досягли успіхів і у цьому районі.

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