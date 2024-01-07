ЗСУ знищили майже 365 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували ще 860 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 364 730 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), окупанти стягують резерви в районі Кремінної і готуються до нових штурмів поблизу Невського та Білогорівки в Луганській області.
Тим часом наші військові продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.
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