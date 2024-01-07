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ЗСУ знищили майже 365 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили майже 365 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували ще 860 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 364 730 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 364 730 (+860) осіб ліквідовано;
  • танків - 6022 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 11180 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 8653 (+36) од.;
  • РСЗВ - 951 (+1) од.;
  • засоби ППО - 637 (+4) од.;
  • літаків - 329 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24) од.;
  • крилаті ракети - 1786 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 23 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од.;
  • спеціальна техніка - 1327 (+10) од.

Фото: втрати ворога станом на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), окупанти стягують резерви в районі Кремінної і готуються до нових штурмів поблизу Невського та Білогорівки в Луганській області.

Тим часом наші військові продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

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