ЗСУ знищили майже 365 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 364 730 (+860) осіб ліквідовано;

танків - 6022 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 11180 (+22) од.;

артилерійських систем - 8653 (+36) од.;

РСЗВ - 951 (+1) од.;

засоби ППО - 637 (+4) од.;

літаків - 329 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24) од.;

крилаті ракети - 1786 (+0) од.;

кораблі/катери - 23 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од.;

спеціальна техніка - 1327 (+10) од.

Фото: втрати ворога станом на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), окупанти стягують резерви в районі Кремінної і готуються до нових штурмів поблизу Невського та Білогорівки в Луганській області.

Тим часом наші військові продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.