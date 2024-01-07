ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 6 января, украинские военные ликвидировали еще 860 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 364 730 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), оккупанты стягивают резервы в районе Кременной и готовятся к новым штурмам вблизи Невского и Белогоровки в Луганской области.
Тем временем наши военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.
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