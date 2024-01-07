ВСУ уничтожили почти 365 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 364 730 (+860) человек ликвидировано;

танков - 6022 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 11180 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 8653 (+36) ед.;

РСЗО - 951 (+1) ед.;

средства ПВО - 637 (+4) ед.;

самолетов - 329 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6811 (+24) ед.;

крылатые ракеты - 1786 (+0) ед.;

корабли/катера - 23 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед.;

специальная техника - 1327 (+10) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 07.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), оккупанты стягивают резервы в районе Кременной и готовятся к новым штурмам вблизи Невского и Белогоровки в Луганской области.

Тем временем наши военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.