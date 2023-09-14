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ЗСУ знищили майже 300 росіян та 24 одиниці військової техніки на Таврійському напрямку

Четвер 14 вересня 2023 13:11
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ЗСУ знищили майже 300 росіян та 24 одиниці військової техніки на Таврійському напрямку Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворог й закріплюються на досягнутих рубежах.

"Українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - пише пресслужба.

Також ворог здійснив невдалі спроби наступу в районі Малої Токмачки й Вербового Запорізької області внаслідок чого зазнав значних втрат.

Протягом минулої доби росіяни:

  • здійснили 10 авіаційних ударів;
  • провели 18 бойових зіткнень;
  • здійснили 790 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗВ й ствольну артилерію.

Українські воїни, зі свого боку, протягом доби виконали 1159 вогневих завдань. Втрати росіян склали 297 осіб, серед яких:

  • 87 осіб ліквідовано;
  • 210 поранено.

Також було знищено 24 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

  • 4 танки;
  • 5 ББМ;
  • 7 артилерійських систем та мінометів;
  • 2 ПТРК;
  • 2 БпЛА;
  • 2 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, наші воїни ліквідували 620 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 270 тисяч одиниць особового складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські терористи не бажають залишати втрачені позиції на півдні, у зв'язку з чим нашим військовим доводиться захищати звільнені райони від ворожих штурмів.

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