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ВСУ уничтожили около 300 россиян и 24 единицы военной техники на Таврическом направлении

Четверг 14 сентября 2023 13:11
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ВСУ уничтожили около 300 россиян и 24 единицы военной техники на Таврическом направлении Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.

Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки противник совершил 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - пишет пресс-служба.

Также враг совершил неудачные попытки наступления в районе Малой Токмачки и Вербового Запорожской области в результате чего понес значительные потери.

За прошедшие сутки россияне:

  • осуществили 10 авиационных ударов;
  • провели 18 боевых столкновений;
  • осуществили 790 обстрелов, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

Украинские воины, со своей стороны, в течение суток выполнили 1159 огневых задач. Потери россиян составили 297 человек, среди которых:

  • 87 человек ликвидировано;
  • 210 ранены.

Также было уничтожено 24 единицы военной техники врага, в частности:

  • 4 танка;
  • 5 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем и минометов;
  • 2 ПТРК;
  • 2 БпЛА;
  • 2 единицы автомобильной техники;
  • 2 единицы специальной техники.

"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.

Ситуация на фронте

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, наши воины ликвидировали 620 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 270 тысяч единиц личного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские террористы не желают оставлять утраченные позиции на юге, в связи с чем нашим военным приходится защищать освобожденные районы от вражеских штурмов.

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