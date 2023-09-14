ВСУ уничтожили около 300 россиян и 24 единицы военной техники на Таврическом направлении
За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.
Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.
"Украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки противник совершил 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - пишет пресс-служба.
Также враг совершил неудачные попытки наступления в районе Малой Токмачки и Вербового Запорожской области в результате чего понес значительные потери.
За прошедшие сутки россияне:
- осуществили 10 авиационных ударов;
- провели 18 боевых столкновений;
- осуществили 790 обстрелов, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.
Украинские воины, со своей стороны, в течение суток выполнили 1159 огневых задач. Потери россиян составили 297 человек, среди которых:
- 87 человек ликвидировано;
- 210 ранены.
Также было уничтожено 24 единицы военной техники врага, в частности:
- 4 танка;
- 5 ББМ;
- 7 артиллерийских систем и минометов;
- 2 ПТРК;
- 2 БпЛА;
- 2 единицы автомобильной техники;
- 2 единицы специальной техники.
"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.
Ситуация на фронте
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, наши воины ликвидировали 620 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 270 тысяч единиц личного состава.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские террористы не желают оставлять утраченные позиции на юге, в связи с чем нашим военным приходится защищать освобожденные районы от вражеских штурмов.
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