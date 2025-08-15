UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Літак, дрони та 940 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: ЗСУ вдалось знищити за добу два танки окупантів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

За минулу добу, з 14 на 15 серпня, ворог втратив на полі бою літак, 940 осіб особового складу та близько 150 одиниць безпілотнкиів. Також ЗСУ знищили й іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 068 040 (+940) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 106 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 133 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 31 498 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1467 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1207 од.;
  • літаків - 422 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 51 190 (+147) од.;
  • крилатих ракет - 3558 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 58 596 (+140) од.;
  • спеціальної техніки - 3940 (+3) од.

Росіяни втратили літак Су-30СМ

Нагадаємо, вчора Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Зокрема, ворог виконував завдання на південний схід від острова, після чого "судно, ймовірно, впало з невстановлених" причин.

Також у ВМС повідомили, що окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, але на морі знайшли лише уламки літака. Пілотів виявлено не було.

