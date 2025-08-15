Літак, дрони та 940 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Росіяни втратили літак Су-30СМ

Нагадаємо, вчора Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Зокрема, ворог виконував завдання на південний схід від острова, після чого "судно, ймовірно, впало з невстановлених" причин.

Також у ВМС повідомили, що окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, але на морі знайшли лише уламки літака. Пілотів виявлено не було.