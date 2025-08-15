Самолет, дроны и 940 солдат: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Россияне потеряли самолет Су-30СМ

Напомним, вчера Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в районе острова Змеиный мог упасть российский истребитель Су-30СМ. В частности, враг выполнял задачу юго-восточнее острова, после чего "судно, вероятно, упало по неустановленным" причинам.

Также в ВМС сообщили, что оккупанты проводили поисково-спасательную операцию, но на море нашли лишь обломки самолета. Пилоты обнаружены не были.