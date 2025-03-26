ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ, - Генштаб

Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії.

Також 18 березня Сили оборони завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області. Об'єкт повністю знищений.

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