ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ, - Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Викторовка - Успеновка, что в Курской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка - Успеновка, что на территории РФ", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.
Напомним, недавно Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области России.
Также 18 марта Силы обороны нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области. Объект полностью уничтожен.
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