ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ, - Генштаб

Напомним, недавно Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области России.

Также 18 марта Силы обороны нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области. Объект полностью уничтожен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.