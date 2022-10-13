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ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів у Херсонській області, - Братчук

Фото: ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південноьбузькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Брачука.

Наші воїни 13 жовтня знищили командно-спостережний пункт ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонської області.

Варто зазначити, що про відповідні втрати росіян детальніше нададуть інформацію у зведенні Генерального штабу або ж Оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, ЗСУ на півдні вдарили по ворожих системах ППО та знищили 5 складів з боєприпасами.

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Війна Росії проти України